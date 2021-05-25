"А что не в трусах?": Бузову осудили за неподобающий вид в монастыре

"А что не в трусах?": Бузову осудили за неподобающий вид в монастыре
Ольга Бузова. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица разозлила поклонников, исповедующих православие

Накануне Ольга Бузова побывала в Свято-Троицком женском монастыре, который расположен в Симферополе. Следуя своей традиции, телеведущая опубликовала фотографии со святого места. Увидев, в какой одежде знаменитость посетила собор, пользователи "Инстаграм" пришли в ужас.

Для похода в монастырь Бузова выбрала костюм спортивного стиля – укороченную кофту и штаны с модными разрезами. При этом ни на одном из снимков Ольга не покрыла голову платком.

Под фотографиями артистка рассказала, что посетила мощи Святителя Луки Крымского.

"Побывав однажды у это Святого, душа просит и ждет молитв, снова и снова", – отметила певица.

Также исполнительница хита "Мало половин" добавила, что всегда живет по сердцу и по совести.

Подписчики обратили внимание на неподобающий вид Бузовой. Многие православные знают о том, что на территории храма женщины должны появляться в юбке и с покрытой головой. Ни одно из этих правил звезда не выполнила.

"А с голым пупком можно в монастырь?", "В штанах? В церковь? Без головного убора? Что за богохульство?!", "А что не в трусах?", "Без покрытой головы, никакого уважения", – прокомментировали пользователи Сети.

В последнее время поведение Ольги вызывает у них много вопросов. Так, например, певицу осуждают за то, что она все чаще начала публиковать откровенные фото.

Ранее стало известно о том, что артистке досталось после заявления о переезде в Минск. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость245612
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Почему с непокрытой головой?
гость
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Это пиар, на правила ей по фуй
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