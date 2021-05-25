Модель получила травму головы

С Аленой Кравец произошел неприятный инцидент. После падения с лестницы в своем рублевском особняке модель попала на больничную койку.

Удалось выяснить, что Кравец собиралась на съемки клипа. По этой причине Алена была при параде – она надела обувь на 16-сантиметровом каблуке и платье со шлейфом.

Спускаясь по мраморном лестнице, светская львица погрузилась в свои мысли. Внезапно модель оступилась и "кубарем полетела вниз". При ее росте 170 сантиметров это было крайне травмоопасно.

На грохот сбежалась прислуга. Рабочий персонал увидел, что знаменитость лежит на полу без сознания. На место инцидента была вызвана "скорая помощь".

Медики смогли привести Кравец в чувства. Они определили, что певица получила сотрясение мозга, а также вывих ключицы, передает издание "Дни.ру".

На данный момент Алена лежит в больнице. Она сообщила, что проходит различные процедуры, среди которых – МРТ и рентген.

Звезда жалуется на сильные боли в области спины. При этом, как заявил врач, Кравец легко отделалась. При таком серьезном падении модель могла разбиться насмерть.

Напомним, свой путь в качестве модели Алена начала в 16 лет. Светская львица работала в США, Италии и Германии.

Около девяти лет певица состояла в браке с бизнесменом Русланом Кравцем. Избраннику она подарила дочь Даниэллу. После развода предприниматель оставил бывшей жене и наследнице шикарный дом на Рублевке.

Ранее стало известно о том, что Алена раскритиковала внешний вид Даны Борисовой.