"Хочется кричать от ужаса": Фадеев предрек миру глобальную катастрофу

"Хочется кричать от ужаса": Фадеев предрек миру глобальную катастрофу
Максим Фадеев. Фото: www.instagram.com/fadeevmaxim/
Артист обеспокоен нравственным упадком общества

Максим Фадеев в своих социальных сетях часто поднимает остросоциальные вопросы. В этот раз продюсер решил обсудить с поклонниками нравственный упадок общества. 

Артист признался, что давно наблюдает за происходящим в мире. И ощущения у него не самые приятные. 

"Чувствуется как надвигается что-то глобально серьезное! По примеру Содома и Гоморры! Мир реально сходит с ума!"

– возмутился Фадеев. 

По его мнению, общество собственноручно разрушает идеологию, традиции и уже сложившиеся ценности. В результате взгляды на институт семьи, историю меняется не в лучшую сторону. Чего стоит героизация фашизма, считает композитор. 

В итоге артист призвал людей к переменам, которые смогут хоть как-то изменить ситуацию к лучшему, иначе глобальной катастрофы точно не избежать. Если общество откажется что-то менять, тогда в это вмешается Бог, который точно не сядет с людьми за стол переговоров, уверен Фадеев. 

Поклонники, которые тоже заметили усиление негативных тенденций в обществе, поддержали звезду. 

"Полностью с Вами согласна. Сейчас нашим детям прививают фальшивые ценности с самого раннего возраста", "Уже не отпускает ощущение грядущей катастрофы от такого изменения сознания...", "Хочется кричать от ужаса происходящего", "Все так. Это и есть идущий апокалипсис. Просто мы его себе не так представляли", 

– написали под публикацией неравнодушные пользователи. 

Ранее Фадеев жестко высказался о Егоре Криде, которой стал новым членом жюри детского "Голоса". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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