Продюсер не хотел бы оказаться на месте народной артистки

Казалось, что жаркие обсуждения ссоры, произошедшей на шоу "Музыкалити", уже отгремели. Различные артисты и блогеры высказали свою точку зрения о конфликте поколений и обсудили столь разные подходы к работе артиста. Кто-то поддержал Валю Карнавал, другие встали на сторону Ларисы Долиной. Внести свою лепту решил и Виктор Дробыш.

Продюсер всецело поддержал народную артистку, сказав, что на протяжении всего выпуска не сводил с нее глаз.

"Мне было так ее жалко",

– признался Дробыш в интервью ютуб-каналу FAMETIME TV.

Композитор напомнил, насколько тернист был путь Долиной к славе, подчеркнув, что ей пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы успешной.

А вот о молодой блогерше у Виктора сложилось абсолютно негативное впечатление.

"Ни украсть, ни покараулить. Вообще, чучело огородное!"

– воскликнул возмущенный продюсер.

Ему не понравилось, насколько нагло и беспардонно девушка, которая "ничего не стоит", общалась с Ларисой Долиной.

Сам артист не знает, как бы он поступил, если бы оказался на месте королевы джаза. Более того, Дробыш признался, что постарался бы сделать все, чтобы избежать подобных инцидентов.

Ранее Лариса Долина пожаловалась на волну ненависти после скандала на шоу. Звезда рассказала, что дочь читала ей комментарии, в которых пользователи Сети поливали артистку грязью.