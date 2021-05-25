Богача поспешно госпитализировали

Оригинальный и весьма кровавый инцидент произошел в жизни известного российского миллиардера Михаила Прохорова. Олигарх получил серьезные увечья и загремел в больницу.

Инцидент произошел в загородной резиденции, где коротал выходные состоятельный россиянин. Мужчина оказался большим любителем опасного увлечения – Прохоров всерьез занимается метанием боевых топоров. Миллиардер любит проводить досуг, швыряя холодное оружие в мишень. Однако в это воскресенье что-то пошло не так, и топорик решил "отомстить" своему владельцу.

Орудие неудачно срикошетило и вернулось к Михаилу, прорезав ему ногу. Из раны хлынула кровь, а на место происшествия тут же были вызваны медицинские работники.

Медики препроводили Прохорова в больницу, где мужчину отвезли в травматологическое отделение. Эксперты пришли к выводу, что жизни Михаила ничто не угрожает, однако на выздоровление ноги уйдет определенное время. Так что участвовать в спортивных мероприятиях или выходить на утреннюю пробежку в ближайшем будущем бизнесмену вряд ли удастся. Такую информацию публикует телеграм-канал Baza.

При этом авторы ресурса отметили, что официальные представители предпринимателя отрицают нелепый несчастный случай и заверяют общественность, что Михаил находится на работе и никаких проблем со здоровьем не имеет.