Переболевшую COVID-19 Фрейндлих заметили на улице - видео

Переболевшую COVID-19 Фрейндлих заметили на улице - видео
Фото: Semen Likhodeev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Артистка рассказала о своем самочувствии

Серьезное заболевание любимицы публики Алисы Фрейндлих не на шутку перепугало многомиллионную армию ее преданных фанатов. Однако советской и российской звезде удалось перебороть пресловутую инфекцию, и сейчас Алиса Бруновна готова вернуться к любимой работе в театре.

Уже совсем скоро гости знаменитого Театра имени Товстоногова смогут насладиться игрой выдающейся артистки. Звезда культовых советских кинолент "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д’Артаньян и три мушкетера" и других сыграет в театральной постановке "Волнение".

До начала спектакля знаменитость пообщалась с журналистами и рассказала, как чувствует себя после перенесенной коронавирусной инфекции. 86-летняя легендарная артистка сообщила, что ее состояние в норме, и звезда особо ни на что не жалуется, передает "Пятый канал".

Напомним о том, что любимицу зрителей подкосил серьезный недуг, стало известно в конце 2020 года. Народная артистка Советского Союза покинула больницу спустя полтора месяца, 12 февраля. Тогда тяжелая болезнь серьезно сказалась на внешнем виде Фрейндлих. Алиса Бруновна сильно сбросила в весе – перемены были весьма заметны окружающим. Примечательно, что даже страдая от обширного поражения легких, знаменитость регулярно бегала на перекуры. 

Ольга ФЕДОРОВА

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