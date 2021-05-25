В семье артистки случилось горе

Яна Поплавская поделилась с поклонниками личной трагедией – не стало ее отца. Родитель известной актрисы скончался на 87-м году жизни.

Об этом звезда отечественного кинематографа сообщила в своем "Инстаграме". Поплавская опубликовала архивный снимок с Евгением Васильевичем и написала проникновенный пост.

"Папы больше нет. Сегодня его не стало. Для меня эта фотография очень трогательная, у папы в руках серебряная ложечка, которую он купил "на зубок" Иларию-Ларику, своему самому маленькому правнуку",

– подписала снимок актриса, подчеркнув, что после себя ее отец оставил добрую память.

В комментариях поклонники поддержали "Красную шапочку".

"Яночка, родная, искренне соболезную... Сил вам...", "Царствие Небесное... Сил вам пережить утрату", "Пусть земля ему будет пухом!"

– написали в комментариях.

Ранее Поплавская раскрыла подробности развода с Сергеем Гинзбургом, за которым была замужем почти четверть века. Пара рассталась 10 лет назад, однако о причинах актриса решилась вспомнить только сейчас.

По словам знаменитости, она презирала Гинзбурга, расставание с которым перевернуло ее жизнь. Она поняла, что прожила 25 лет рядом с человеком, о котором почти ничего не знала. К счастью, сейчас звезда нашла силы принять это и двигаться дальше.