Восстанавливающийся после инсульта Моисеев впервые показался на публике

Восстанавливающийся после инсульта Моисеев впервые показался на публике
Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Певец был среди гостей на юбилее старшей дочери Примадонны

Борис Моисеев полностью еще не восстановился после перенесенного больше десяти лет назад инсульта. Накануне он в первый раз за долгое время вышел в свет. 

Певца заметили во время празднования "золотого" юбилея Кристины Орбакайте. Его и знаменитых гостей старшей дочери Аллы Пугачевой запечатлели на камеры. Видео опубликовано в соцсетях

Артиста можно разглядеть на записи, сделанной после речи Примадонны. Она завершила свой спич возгласом "Виват, Кристина!", который подхватили и повторили гости и стоявший рядом Максим Галкин, подняв вверх обе руки со сжатыми кулаками.

После этого звездные супруги прошествовали вдоль стола, и на камеру попал Моисеев, который сидел за столом. На нем пиджак небесного цвета и темная рубашка, на лице – черная маска.

Вид у исполнителя хита "Голубая луна" был довольно бодрый. Выглядел певец свежо, чему способствовала в том числе аккуратная стрижка.

Сам Борис Михайлович тоже отметил в своем "Инстаграм" круглую дату дочери Примадонны. Он поместил на странице общее фото с Кристиной из прошлых лет, а под ним поздравил ее: "С Днём Рождения @orbakaite_k !! С Юбилеем!"

На снимке артисты стоят, прижавшись друг к другу. Моисеев обнимает Орбакайте за талию, а она положила ему на плечо руку и улыбается.

Подписчики оценили кадр и пожелали обоим певцам "крепкого здоровья, удачи", "всех благ и хорошего настроения". 

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. Он все еще восстанавливается после болезни, Хотя прошло уже 11 лет, у него не двигаются левая рука и верхняя губа .

За это время ходило много слухов о том, что певец чуть ли не при смерти. Однако не так давно он развеял сразу несколько слухов о своем тяжелом состоянии. В начале марта исполнитель хита "Голубая луна" отметил день рождения, собрав дома друзей и коллег. Торжество запечатлено на фотографиях.

Полина ДОРОЖКИНА

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