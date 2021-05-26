Кинозвезда не была готова к такому развитию событий

26 мая в эфир выходит выпуск передачи "Судьба человека", героиней которого стала актриса Анастасия Веденская. В студии проекта внезапно появился избранник актрисы – артист Максим Онищенко. Возлюбленный кинозвезды сделал ей предложение на глазах у тысяч россиян.

Веденская не была готова к такому развитию событий.

"Он не должен был приходить на передачу! Вы прикалываетесь, что устраиваете тут?!" – эмоционально отреагировала Анастасия.

Актриса добавила, что боится этого серьезного шага. Знаменитость обуяли страхи и сомнения – вдруг союз в скором времени распадется.

Звезда российских сериалов не смогла сдержать слез. В итоге она приняла помолвочное кольцо, согласившись вступить в брак с Онищенко.

Напомним, у Веденской уже есть опыт семейных отношений. В 2004 году она вышла замуж за актера Владимира Епифанцева. Супругу Анастасия подарила двоих сыновей – Гордея и Орфея.

Однако в 2018 году артисты развелись. Причиной разрыва стали многочисленные измены Епифанцева. Так, например, одной из любовниц актера была близкая подруга Веденской Анна Цуканова-Котт.

Анастасия сообщила нынешнему избраннику, что экс-супругу было сложно с ней жить. Но Онищенко не стал отступать.

Напомним, в 2006 году Веденская окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Она сыграла в таких кинокартинах, как "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", "Истребители: Последний бой", "Роковое наследство" и других.