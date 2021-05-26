Родные актрисы оказались в затруднительной ситуации

23 мая стало известно о смерти Нины Шацкой – вдовы Леонида Филатова. Актриса скончалась на 82 году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Перед смертью кинозвезда обратилась к родным с просьбой похоронить ее рядом с любимым супругом. Однако родственники артистки вряд ли смогут исполнить ее последнюю волю.

Напомним, Филатов покоится на Ваганьковском кладбище. Спустя некоторое время после похорон на могиле актера появился гранитный памятник. Скульптура изображает момент из спектакля "Гамлет" с участием Леонида Алексеевича.

Чтобы похоронить Нину Сергеевну рядом с мужем, придется демонтировать весь постамент. Подобного вида работа обойдется родным актрисы в 500 тысяч рублей. Однако таких денег у них попросту нет.

Родственники Шацкой – обычные люди, которые не зарабатывают огромных сумм. Единственный сын артистки, Денис Золотухин, служит в Никольском храме, расположенном в селе Ермолино под городом Видное. Вместе со своей женой Аллой он воспитывает шестерых детей.

По словам невестки Нины Сергеевны, часть денег на ее похороны собрали прихожане Никольского храма. Также в сборе средств участвовали друзья и коллеги актрисы.

Несмотря на это, нужной суммы собрать все равно не удалось. Тогда-то у родных покойной появилась идея – похоронить ее на Троекуровском кладбище, передает "Комсомольская Правда".

Напомним, Нина Шацкая сыграла в таких фильмах, как "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Чрезвычайное поручение", "Время для размышлений" и других.