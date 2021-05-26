Актер может похвастаться доверительными отношениями с дочерью от первого брака

Станислав Дужников известен по ролям в таких кинокартинах, как "ДМБ", "Воронины", "Каменская", "Турецкий гамбит" и других.

Дужников учился в Саранском училище культуры на факультете режиссуры культурно-массовых мероприятий. Затем актер поступил в Московский институт современного искусства. В какой-то момент Станислав решил попробовать свои силы в Театральном училище имени Щукина. Стать студентом престижного учреждения он смог только с четвертого раза.

В 1995 году артист дебютировал в кино. Будущая звезда получила эпизодическую роль в фильме "Барышня-крестьянка". Популярность и всенародная любовь пришли к Дужникову после того, как он исполнил роль Толи Пистемеева в картине "ДМБ".

Первой супругой Станислава стала актриса Кристина Бабушкина. В браке родилась дочь Устинья. В 2012 году артисты приняли решение развестись. Их супружеские отношения продлились семь лет.

В 2013 году Дужников начал встречаться с флористом Катериной Волгой. Пара состоит в отношениях и по сей день.

Звезда ситкома "Воронины" буквально боготворит избранницу. Как рассказывала женщина в одном из интервью, актер во всем помогает ей, передает "Комсомольская Правда".

Знаменитость постоянно поддерживает связь с дочерью от предыдущих отношений. Встречаясь с Устиньей, артист никогда не жалеет для нее похвал, так как хочет, чтобы наследница была уверена в себе.

Дужников нашел особый подход к ребенку. Дочь относится к отцу как к лучшему другу, доверяя ему свои секреты.

В апреле этого года стало известно о том, что Станислава экстренно госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом.