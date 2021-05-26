Отца Киркорова снова увезли в больницу - СМИ

Отца Киркорова снова увезли в больницу - СМИ
Бедрос Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По предварительной информации, у артиста проблемы с сердцем

Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из московских клиник. У 88-летнего артиста проблемы с сердцем.

По данным источника, близкого к семье Киркорова, народный артист России регулярно проходит плановый курс консервативной терапии, сообщает "Пятый канал". 

У Бедроса Киркорова наблюдается хроническая сердечная недостаточность. Какое именно у него состояние на данный момент неизвестно.

В конце марта он также попал на несколько недель в больницу. Тогда сообщалось, что ему неожиданно стало плохо. Прибывшие на место медики решили госпитализировать артиста. По данным СМИ, Бедроса Киркорова держали в реанимации, поскольку состояние было тяжелое. 

Роман ИГНАТОВ

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