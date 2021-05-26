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Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из московских клиник. У 88-летнего артиста проблемы с сердцем.
По данным источника, близкого к семье Киркорова, народный артист России регулярно проходит плановый курс консервативной терапии, сообщает "Пятый канал".
У Бедроса Киркорова наблюдается хроническая сердечная недостаточность. Какое именно у него состояние на данный момент неизвестно.
В конце марта он также попал на несколько недель в больницу. Тогда сообщалось, что ему неожиданно стало плохо. Прибывшие на место медики решили госпитализировать артиста. По данным СМИ, Бедроса Киркорова держали в реанимации, поскольку состояние было тяжелое.
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