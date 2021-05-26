Рядом с мужем не получится: где в итоге похоронят Шацкую

Рядом с мужем не получится: где в итоге похоронят Шацкую
Нина Шацкая. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прощание с заслуженной артисткой состоится 27 мая

Родные Нины Шацкой смогли уладить вопрос с местом ее похорон. Решением этой проблемы занималась невестка актрисы – Анна Золотухина.

Еще перед смертью заслуженная артистка попросила родственников похоронить ее рядом с мужем, Леонидом Филатовым, который покоится на Ваганьковском кладбище. Однако близкие Шацкой не смогли исполнить последнюю просьбу покойной, потому что демонтаж его памятника обошелся бы в 500 тысяч рублей. Таких больших денег у родных знаменитости нет. 

Тогда было решено похоронить артистку на Троекуровском кладбище. Невестка Нины Сергеевны сообщила "Комсомольской правде", что прощание начнется 27 мая в 11 часов утра в ритуальном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ. 

Покоиться Шацкая будет рядом с Михаилом Баградасаровым и Владимиром Качаном. Как это не печально, но и дрессировщик, и актер, и сама Нина Сергеевна скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. 

Кстати, невестка заслуженной артистки рассказала, что деньги на похороны помогли собрать прихожане Никольского храма, в котором служит единственный сын Шацкой. Также финансовую помощь оказали коллеги и друзья знаменитости. 

Напомним, что звезда фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" скончалась в ночь на 23 мая на 82-м году жизни. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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