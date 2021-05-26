Предлагал взятку 700 тысяч рублей: Элджея поймали пьяным за рулем

Предлагал взятку 700 тысяч рублей: Элджея поймали пьяным за рулем
Кадр youtube.com
Артисту грозит лишение прав

Оказалось, что нарушать правила дорожного движения любит не только Настя Ивлеева, но и ее супруг Элджей. Минувшей ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль известного рэпера на проспекте Маршала Жукова. 

За рулем находился сам Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея – прим.ред). Артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Легко узнаваемый BMW I8 уже ждали на посту, и, как выяснилось, не зря. 

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили "Комсомольской правде", что примерно в 2 часа ночи Элджея привезли на освидетельствование, однако от этой процедуры артист отказался. 

Тогда сотрудники ГИБДД начали оформлять протокол. В этом случае машину рэпера забрали на штрафстоянку. Судя по всему, расставаться с автомобилем муж Насти Ивлеевой не захотел, поэтому попытался "решить вопрос на месте". 

Звездная пара начала звонить друзьям. Спустя время на место проишествия подъехал мужчина, который начал предлагать сотрудникам дорожной полиции деньги. Начали с 300 тысяч рублей. Когда правоохранители отказались, сумму увеличили до полумиллиона. Вновь услышав отказ, взятку повысили до 700 тысяч рублей, однако попытки "договориться" для Узенюка так и не увенчались успехом. 

У музыканта забрали водительские права, составили протокол. Машину, кстати, на штрафстоянку не забрали. Помог тот самый друг, который в итоге сел за руль, чтобы отвезти звездную пару домой. 

Напомним, что ранее супруга Элджея, Настя Ивлеева, попала в список самых злостных звездных нарушителей ПДД. Звезда "Орла и решки" умудряется получать по 5 штрафов в день. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость249218
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какие звездные прямо смешно они за рулем такие же граждане закон для всех
Гость236971
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Как правоохранительные органы лояльны к злостным нарушителям. Видимо ждут, когда кого-нибудь не убьёт.
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