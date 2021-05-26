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Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва порадовала
многочисленную армию своих фанатов откровенным снимком. Полина выложила
фотографию, на которой позирует вместе с двумя сыновьями.
Кадр посвящен знаменательному событию – завтра, 27 мая, младшему ребенку звездного семейства Илье исполняется шесть лет. Также счастливая пара воспитывает 11-летнего Сашу и семилетнего Федю.
В честь такого события модель решила частично оголиться. Девушка позировала фотографу в одной лишь юбке нежно-голубого оттенка с яркими цветами. Полина прижала к груди одного из своих сыновей, а другого обняла рукой.
Нежная и откровенная фотография привела в восторг фанатов, пристально следящих за жизнью молодой супруги знаменитого телеведущего, прославившегося благодаря шоу "Кто хочет стать миллионером?"
"Очень красивая! Прям такая нежная", "Замечательная семья! Счастья и здоровья!", "Полина, дорогая! С тебя, красавица, Мадонну бы писать! С каждым из чудесных мальчиков", "Поздравляю вас от всей души", "Какие вы хорошенькие! Столько любви и нежности на фото", "Ой, какая прелесть! Поздравляю, Илюшка совсем уже большой стал", "С днем рождения! Счастья и здоровья и яркого жизненно пути!", – пишут растроганные пользователи Сети.
Кстати, недавно Дмитрий высказался о взяточничестве на популярной телевикторине. По словам Диброва, гости игры периодически пытались купить у него победу.
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