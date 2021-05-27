Будет суд: Манижа ополчилась на "раскрывший" ее покровителей в Кремле журнал

Будет суд: Манижа ополчилась на "раскрывший" ее покровителей в Кремле журнал
Манижа. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку взбесила порочащая честь заметка

Певица Манижа обрела огромную популярность после сопровождавшегося чередой скандалов выступления на "Евровидении". Звезда заняла девятое место в конкурсе. Теперь артистке приходится бороться с излишним вниманием журналистов, которые зачастую не стремятся проверять вбрасываемые в медиа факты.

Несколько месяцев назад по телеграм-каналам со ссылкой на слухи и сплетни начала гулять информация о том, что у таджикской певицы есть тайные спонсоры и покровители. Манижа не стала реагировать на третьесортные источники информации. Однако внезапно отбомбившие свое сплетни решил перепечатать известный журнал Wonderzine. Тут уж артистка не стерпела.

Издание привело информацию из телеграм-каналов, согласно которой Манижу проталкивал вперед аж один из руководителей администрации президента, а еще влиятельный бизнесмен и близкий друг нашего главнокомандующего. Эти двое высокопоставленных мужчин в свое время свели знакомство с дядей артистки Акмалом Усмановым. Результатом этих связей и стало попадание певицы на популярный европейский конкурс.

Саму артистку подобного рода заявления сильно раздражают. Еще в прошлом месяце в эфире ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" она назвала такие слухи бредом и подчеркнула, что ее дядя не имеет никакого отношения к музыкальной карьере племянницы.

Судя по всему, расплачиваться за вбросы в информационное пространство придется редакции Wonderzine. На своей странице в "Инстаграм" Манижа объявила, что не оставит журналистов безнаказанными. Юристы артистки уже готовят иск в суд.

К слову, недавно певица раскрыла настоящее отношение к ней иностранцев на "Евровидении". Артистка отметила, что ее композиция вызвала отклик в сердцах многих людей.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Шаман
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Не пойму, зачем посылать мигрантов на евровиденье, когда есть прекрасная инициатива заменить мигрантов зеками?
Послали бы ансамбль заключенных на евровидение, вот это был бы хайп! И сразу ясно что покровители = ФСИН.
Гость249718
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Хайп пока в тренде. Потом начнет сниматься в "Максиме" как некоторые фигуристки, выступать на ток-шоу и т.д. и т.п.
Пилот Аэрбас
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