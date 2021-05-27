"Лежал и плакал": Стержаков с трудом пережил тяжелую болезнь

"Лежал и плакал": Стержаков с трудом пережил тяжелую болезнь
Владимир Стержаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Судьба нанесла популярному артисту внезапный удар

Популярный российский актер Владимир Стержаков рассказал о том, как боролся с онкологическим заболеванием, о котором узнал шесть лет назад. Артист признался, что все произошло самым банальным образом.

Владимир долгое время работал спустя рукава, с утра до вечера отрабатывая роли на сцене. Коллеги называли его монстром, однако сам артист, как оказалось, сильно переоценил свои возможности.

Однажды во время гастролей знаменитости поплохело, и он впервые сорвал запланированный спектакль, который должен был состояться в Саратове. 

"Не думал тогда о себе. Только о жене с детьми. Попросил, чтобы никто не говорил о том, как мне стало плохо", – признался Стержаков в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

В скором времени причина плохого состояния выяснилась: артист узнал о своем диагнозе. Владимир постарался принять такую страшную новость, однако длительное время лежал и был даже не в силах пошевелиться. Артист даже думал о сведении счетов с жизнью после шести операций.

"Лежал и плакал. Но нашел в себе силы. С помощью письма сына, в котором он просит у Деда Мороза здоровья для отца", – рассказал Стержаков.

Помог и лечащий врач, который просто поговорил с Владимиром. Доктор спокойным голосом заверил пациента, что все будет хорошо.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что звезда киномюзикла "Приключения Буратино" Татьяна Проценко, сыгравшая полюбившуюся миллионам Мальвину, скончалась от рака. Актриса боролась с онкологическим заболеванием на протяжении нескольких лет. Новость о смерти звезды сообщил ее супруг, актер Алексей Войтюк.

Егор МАЛКОВ

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