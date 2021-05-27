Некоторые знаменитости обрели счастье прямо на работе

Совместные съемки в кинолентах нередко приводят к тому, что у участников процесса вспыхивают настоящие чувства друг к другу. Часто это заканчивается краткосрочными романами, однако некоторые звезды, познакомившись на площадке, создают крепкие семьи.



Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Звезды познакомились во время совместной работы над кинолентой "Не скажу". Матвеев тогда еще был женат, но сильные чувства к дочке Михаила Боярского заставили его покинуть семью. При этом Елизавета рассказывала, что полюбила Максима за несколько лет до начала их романа. Однако знаменитость скрывала свои чувства. Соединиться двум любящим сердцам удалось в 2010-м году. Пара воспитывает двух сыновей.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

Судьбоносной в жизни этих двух знаменитостей стала мелодрама "Прогулка по эшафоту". Тогда, 1992-м году, артисты поняли, что хотят быть вместе. Спустя два года Певцов и Дроздова сыграли свадьбу. На двадцатипятилетие брака Ольга преподнесла супругу необычный подарок: артистка наконец взяла фамилию любимого мужчины.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

К алтарю двух артистов привела мистическая кинолента "Закрытая школа". Там Агата и Павел играли влюбленных. Экранные чувства переросли в настоящую любовь, и артисты закрутили страстный роман. В браке знаменитостей родились двое детей: сын Тимофей и дочка Мия. Однако спустя несколько лет пара развелась. Артист влюбился в партнершу по сцене Мирославу Карпович и ушел из семьи.

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Этих звезд соединил нашумевший фильм "Левиафан". Драма участвовала в Каннском фестивале, на который артисты приехали уже как пара. Отношения знаменитостей развивались стремительно. Некоторое время они старались скрывать свои чувства от публики. Тайная свадьба Владимира и Елены состоялась в 2015-м году. Гармоничные отношения влюбленных не дают никаких поводов для сплетен и склок вокруг этой пары.

Алексей Чадов и Агния Дитковските

Чувства молодых артистов вспыхнули во время съемок фильма "Жара". Тогда, в 2006-м году, Чадову было 24 года, а Дитковските – всего 17. Любовь на экране быстро переросла в бурный роман. Несколько лет артисты были вместе, потом разошлись. Однако судьба вновь вмешалась в их жизнь. Семейная сага "Дело чести" соединила артистов. Влюбленные поженились, однако спустя год после появления на свет сына Федора все же окончательно разошлись.