Со своей избранницей создатель "ВКонтакте" познакомился в университете

Кажется, что сегодня Павла Дурова обсуждает едва ли не вся светская тусовка. И для этого есть причины. Имя основателя "Телеграма" у всех на слуху, потому его дети впервые вошли в рейтинг богатейших наследников по версии журнала "Форбс".

Как оказалось, у бизнесмена есть сын и дочь, которые появились на свет в 2009 и 2010 году. На каждого из них пришлось по 8,6 миллиарда потенциального наследства. Только информацию о появлении своих наследников на свет Дуров тщательно скрывает, тем самым создавая весьма благоприятную почву для сплетен.

Не зря миллиардера считают одним из самых загадочных людей в IT-индустрии. О его личной жизни буквально ходят легенды. Одни называют его отчаянным бабником, который еще в те времена, когда занимал пост генерального директора "ВКонтакте", был окружен длинноногими моделями. Другие же говорят, что у Дурова девушки никогда не было, поскольку он сильно занят работой.

Так или иначе, когда страница бизнесмена в созданной им социальной сети была активна, в друзьях у него действительно было много девушек модельной внешности. Однажды ему даже приписывали роман с фотомоделью Катариной Пудар.

На расспросы журналистов Павел тогда ответил в своем стиле. Мол, женщины для него – просто элемент маркетинга, но не более того.

Однако как бы миллиардер не отнекивался, у СМИ есть информация, что отчаянно отрицающий институт брака Дуров все-таки был женат. После эмиграции появились слухи, что его избранницей стала журналистка Дарья Бондаренко.

Нашлись даже доказательства. Например, в книге Николая Кононова "Код Дурова" была описана история знакомства пары. Девушка брала у будущего бизнесмена интервью в студенческие годы. Тогда-то они друг другу и приглянулись.

Позже нашелся и скан из ЗАГСа, где черным по белому написано, что у Павла Дурова и Бондаренко Дарьи в 2009 и 2010 году родились сын и дочь, пишет "Комсомольская правда". Правда, документ нельзя считать на 100% точным, потому что паспортные данные пары замазаны.

В своих социальных сетях предполагаемая бывшая жена Дурова выкладывает фотографии из путешествий, но нет ни одного намека на то, что у нее есть дети. Знакомые девушки эту легенду тоже отрицают.

Но пользователи Сети, которые, вероятно, так никогда и не узнают правду, не могли не отметить, что блондинка выглядит, словно сошла с обложки одного из глянцевых журналов. По утверждению авторов телеграм-канала "НеМалахов", на фото изображена именно она.

Сама Дарья эту информацию никак не комментирует, поэтому о том, кто родил Дурову двух наследников остается только догадываться.