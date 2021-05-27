Певице достались двое апартаментов и деньги

Долгое время Пелагея и ее бывший супруг Иван Телегин не могли договориться, кому достанется совместно нажитое в браке имущество. Стало известно, что раздел недвижимости между певицей и хоккеистом наконец-то закончился.

Друзья спортсмена сообщили, что Пелагея получила всю недвижимость. Речь идет о квартире, расположенной в элитном комплексе "Кутузовская Ривьера", и загородном доме на Новой Риге. Также артистка забрала половину суммы, полученной Телегиным после продажи элитного автомобиля "Бентли" Continental GT, передает "Комсомольская Правда".

Кроме того, Иван выплачивает ипотеку за коттедж.

Хоккеист не опустил руки. Он подал ответный иск, в котором потребовал взыскать с исполнительницы половину ее доходов за годы их брака.

"Ваню интересуют ее заработки за три года их совместной жизни. Поле придется объяснить, где и на что она их тратила", – отметили приятели Телегина.

Иван считает, что полученные деньги Пелагея отдавала матери. При этом она ни копейки не вложила в покупку семейной недвижимости.

Примечательно, что спортсмен остался без имущества перед важным торжеством. Недавно он сделал предложение руки и сердца новой возлюбленной Марии Гончар. Пара собирается сыграть свадьбу в августе.

Ранее появилась информация о том, что Пелагея крайне эмоционально отреагировала на новость о свадьбе экс-супруга. Якобы певица до последнего надеялась вернуть хоккеиста в семью.

Напомним, Пелагея и Иван состояли в браке с 2016 по 2020 годы. У знаменитости осталась дочь от Ивана – 4-летняя Таисия.