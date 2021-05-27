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Скончался популярный курский актер Геннадий Стасенко. Печальное событие произошло еще 23 мая. Об этом сообщили коллеги заслуженного артиста РСФСР.
Курский драматический театр имени Пушкина в своем посте в соцсети "Вконтакте" не уточнил причину смерти мэтра.
Поклонники актера шокированы этим печальным известием. Многие в комментариях к сообщению отметили, что Стасенко был лицом Курского драмтеатра. Зрители подчеркнули, что он был талантливым артистом.
Уроженец Иркутской области получил профильное образование в Днепропетровском театральном училище. До прихода в Курский драмтеатр Стасенко успел поработать и в других храмах Мельпомены, например, он выступал на сценах Котласа и Благовещенска.
Жителям Курска был известен по многим ролям. Всего актер сыграл в 90 постановках, в том числе в "Женитьбе", "Самой счастливой" и других спектаклях.
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