Актриса удивила некоторых пользователей Сети

Екатерина Климова опубликовала новые фотографии в личном микроблоге. Чувственные снимки вызвали восторг у подписчиков знаменитости.

Климова поделилась фото, сделанными в черно-белом стиле. На них актриса позирует в белой майке и кружевных трусах. Екатерина запечатлена сидящей на кровати напротив больших панорамных окон.

Слегка растрепанные волосы кинозвезды придали кадрам особую атмосферу сексуальности. Усилить эффект помогла замысловатая татуировка, красующаяся на бедре артистки. Многие фанаты удивились тому, что на теле их любимицы есть такой крупный рисунок. Дело в том, что Климова крайне редко выкладывает снимки в нижнем белье, поэтому большую часть времени тату скрывается под одеждой.

Фотографии Екатерина сопроводила отрывком из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Интернет-пользователи принялись заваливать актрису комплиментами.

"Как красиво, нежнятинка", "Богиня", "Прекрасная Екатерина", "Очень милые фото", "Нет слов", "Красавица, роскошная, восхитительная", – отметили подписчики.

Некоторым показалось, что Климова надела майку шиворот-навыворот. "Смело, только почему майка наизнанку", – поинтересовался один из комментаторов.

Напомним, 43-летняя Екатерина является многодетной матерью. Старшую дочь Елизавету она родила, когда состояла в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Второму супругу, актеру Игорю Петренко, она подарила двоих сыновей – Матвея и Корнея. В третьем браке с артистом Гелой Месхи на свет появилась дочь Изабелла.

Ранее Евгений Воловенко отреагировал на слухи о романе с Климовой.