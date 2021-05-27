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За время съемок многие артисты успевают сдружиться. Часто в перерывах между дублями звезды отечественного кинематографа заглядывают друг к другу в гримерки, чтобы, например, обсудить работу или, как это сделали Максим Аверин и Елена Яковлева, подурачиться.
На фан-странице актрисы появился ролик, на котором актриса зашла в гримерку к звезде "Склифосовского". Актер в это время сидел перед зеркалом, поправляя грим. Яковлева призналась, что зашла проведать коллегу не просто так. Ее зацепили его необычные штаны, усыпанные стразами.
"Нравятся?" – поинтересовался Аверин у звезды "Интердевочки". В ответ Елена Алексеевна тонко намекнула, что ей бы эти брюки подошли больше.
В этот же момент Аверин вскочил с кресла и начал снимать с себя одежду, параллельно приговаривая, что для Яковлевой ему ничего не жалко. В итоге артист остался в трусах и толстовке, а те самые штаны протянул своей коллеге.
"Господи, девчонки, посмотрите, какие у меня штанишки",
– поделилась своей радостью актриса.
В обмен, кстати, Елена Алексеевна пообещала принести Аверину свои колготки, вызвав тем самым широкую улыбку на его лице.
В комментариях поклонники оценили чувство юмора артистов.
"Оба молодцы... Позитив на высшем уровне", "Блин, вам бы и верхняя курточка подошла, сейчас в тренде посвободнее", "Актеры они и в Африке актеры. Молодцы", "Последнее готов отдать, красавчик",
– написали под публикацией.
Ранее Максим Аверин влепил пощечину Марии Куликовой. Инцидент попал на видео. Удар получился настолько сильным, что актриса попросила приложить лед.
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