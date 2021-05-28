Как выглядит роскошный дом Гузеевой – фото и видео

Как выглядит роскошный дом Гузеевой – фото и видео
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Телеведущая предпочитает жить в особом комфорте

Лариса Гузеева живет в двухэтажном коттедже, расположенном на северо-западе Москвы. По некоторым данным, площадь загородного дома телеведущей составляет более 270 квадратных метров. Особняк построил супруг Гузеевой – бизнесмен Игорь Бухаров.

На первом этаже располагаются гостиная, кухня, спальная комната, библиотека, а также два санузла. Своей гордостью Лариса Андреевна считает кухню. Кухонный гарнитур сделан из темного дерева. Столешница, выполненная из кварцевого камня, имеет серебряное покрытие, которое выполняет функцию защиты от бактерий.

Лариса Гузеева. Фото: www.instagram.com/ _larisa_guzeeva

Нельзя не обратить внимание на обои в цветастом стиле. Они изготовлены вручную по технологии фрески. Уникальность настенного покрытия заключается в том, что его можно продолжать до бесконечности, при этом рисунок не будет повторяться, передает "СтарХит".

Гостиная в доме Гузеевой совмещена с библиотекой. Здесь телеведущая хранит свои кулинарные книги. Коллекция Ларисы Андреевны располагается на открытых стеллажах, сделанных в классическом стиле. Располагающийся в этой зоне большой диван позволяет наслаждаться чтением в комфорте.

Лариса Гузеева. Фото: www.instagram.com/ _larisa_guzeeva

На второй этаж ведет массивная лестница из темного дерева. Там находятся просторная столовая и рабочий кабинет Бухарова.

Апартаменты телезвезды имеют несколько открытых террас. Просторный участок включает в себя беседку с зоной барбекю, баню и гараж. 

Обычно артистка не любит допускать зрителей в свое личное пространство. Исключение она сделала лишь в 2017 году, согласившись принять у себя съемочную группу "Идеального ремонта", которая преобразила любимую комнату актрисы.

Ранее стало известно о том, что Гузеева показала "честное" фото актрисы Ларисы Удовиченко. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Вашингтон отказался от борьбы против "Северного потока-2" ради сближения с Москвой - СМИ

В Белом доме посчитали более важными проблемы мирового характера, нежели противостояние с балтийской трубой

В турецких отелях изменилась система "все включено"

Нововведения могут сохраниться и после пандемии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей