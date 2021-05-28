Телеведущая предпочитает жить в особом комфорте

Лариса Гузеева живет в двухэтажном коттедже, расположенном на северо-западе Москвы. По некоторым данным, площадь загородного дома телеведущей составляет более 270 квадратных метров. Особняк построил супруг Гузеевой – бизнесмен Игорь Бухаров.

На первом этаже располагаются гостиная, кухня, спальная комната, библиотека, а также два санузла. Своей гордостью Лариса Андреевна считает кухню. Кухонный гарнитур сделан из темного дерева. Столешница, выполненная из кварцевого камня, имеет серебряное покрытие, которое выполняет функцию защиты от бактерий.

Нельзя не обратить внимание на обои в цветастом стиле. Они изготовлены вручную по технологии фрески. Уникальность настенного покрытия заключается в том, что его можно продолжать до бесконечности, при этом рисунок не будет повторяться, передает "СтарХит".

Гостиная в доме Гузеевой совмещена с библиотекой. Здесь телеведущая хранит свои кулинарные книги. Коллекция Ларисы Андреевны располагается на открытых стеллажах, сделанных в классическом стиле. Располагающийся в этой зоне большой диван позволяет наслаждаться чтением в комфорте.

На второй этаж ведет массивная лестница из темного дерева. Там находятся просторная столовая и рабочий кабинет Бухарова.

Апартаменты телезвезды имеют несколько открытых террас. Просторный участок включает в себя беседку с зоной барбекю, баню и гараж.

Обычно артистка не любит допускать зрителей в свое личное пространство. Исключение она сделала лишь в 2017 году, согласившись принять у себя съемочную группу "Идеального ремонта", которая преобразила любимую комнату актрисы.

Ранее стало известно о том, что Гузеева показала "честное" фото актрисы Ларисы Удовиченко.