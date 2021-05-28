Никто даже не заметил: забавные киноляпы в советских фильмах

Никто даже не заметил: забавные киноляпы в советских фильмах
Кадр youtube.com
Из-за того, что сюжеты были слишком увлекательными, неточности уходили на второй план

Многие советские фильмы зрители пересматривают по несколько раз. Их особенная атмосфера, замысловатые сюжеты и юмор трогают до глубины души. Однако далеко не все замечают, что легендарные картины содержат в себе киноляпы.

"Д'Артаньян и три мушкетера"

В сцене спасения Констанции Д'Артаньян появляется в одном сапоге. В следующем кадре предмет обуви надет уже на другую ногу.

"Морозко"

Одну из неточностей можно заметить в сцене, когда Марфушенька сидит в лесу в ожидании Морозко. Параллельно героиня наслаждается вкусом деревенских яблок. Но если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что на самом деле она ест луковицу.

"Собака Баскервилей" и "Король шантажа"

В обоих фильмах, посвященных приключениям Шерлока Холмса и доктора Ватсона, снялась Светлана Крючкова. В первой картине актриса исполнила роль миссис Бэрримор – жены дворецкого сэра Генри. А во втором фильме она уже появилась в образе горничной Агаты, с которой флиртовал Холмс.

"Гостья из будущего"

В одном из кадров Коля Герасимов запечатлен с короткими волосами. Однако через некоторое время герой появляется в кадре с отросшей шевелюрой.

"Бриллиантовая рука"

Многие помнят сцену падения Семена Горбункова, поскользнувшегося на банановой кожуре. Сначала в кадр попадает коричневый ботинок героя, но через несколько секунд наверх взмывают ноги в черной обуви.

"Человек с бульвара Капуцинов"

В кинокартине герой Андрея Миронова, мистер Фест, показывает фильмы Чарли Чаплина завсегдатаем кабака. Действия происходят в конце 1890-х годов. Однако свою карьеру легендарный режиссер начал только в 1914 году. 

Ранее "Утро.ру" вспомнило о других ляпах советского кино. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Вашингтон отказался от борьбы против "Северного потока-2" ради сближения с Москвой - СМИ

В Белом доме посчитали более важными проблемы мирового характера, нежели противостояние с балтийской трубой

В турецких отелях изменилась система "все включено"

Нововведения могут сохраниться и после пандемии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей