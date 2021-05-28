"Плакать хочется": дочь Заворотнюк отреагировала на новость об ухудшении состояния матери

"Плакать хочется": дочь Заворотнюк отреагировала на новость об ухудшении состояния матери
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Девушку шокируют некоторые слухи

Дочь Анастасии Заворотнюк, 25-летняя Анна, высказалась о слухах, которые ходят вокруг ее онкобольной матери. Девушка заявила, что иногда распускаемые сплетни переходят все границы.

Напомним, вот уже больше года звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком мозга. Актриса находится под наблюдением российских врачей. Родные знаменитости избегают разговоров про ее состояние, поэтому общественность хватается за любую информацию, появляющуюся в Интернете.

Накануне Заворотнюк-младшая решила пообщаться с подписчиками в разделе "сторис". Один из поклонников девушки поинтересовался, как она относится к сплетням про Анастасию.

Наследница артистки отметила, что слухи всегда окружали ее родительницу, поэтому Анна научилась не обращать на них внимания. Однако в последнее время про Анастасию говорят слишком страшные вещи.

"Они [слухи] порой настолько ужасные, что плакать хочется, просто от степени жестокости", – призналась красавица.

Анна понимает, что это связано с отказом семьи комментировать болезнь актрисы. Если бы родные Заворотнюк-старшей делились достоверной информацией, то в Сети мелькало бы намного меньше статей об "умирающей" звезде.

Девушка добавила – она старается жить по принципу "все, что не убивает, делает сильнее".

Несколько дней назад появилась информация о том, что Анастасии стало хуже. Якобы опухоль начала вновь разрастаться после периода ремиссии. Некий коллега артистки сообщил, что во время плавания в бассейне Заворотнюк почувствовала головокружение. Обследование показало – болезнь вернулась. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость250019
Пожаловаться Ответить
Лицедейка, то пиарится за счет матери, то реветь ей хочется.
1
новости партнеров
По теме

Минобороны Великобритании выдало собственную версию недавнего вторжения в Крым

В ведомстве заявили, что их судно не нарушало никаких госграниц

В турецких отелях изменилась система "все включено"

Нововведения могут сохраниться и после пандемии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей