Девушку шокируют некоторые слухи

Дочь Анастасии Заворотнюк, 25-летняя Анна, высказалась о слухах, которые ходят вокруг ее онкобольной матери. Девушка заявила, что иногда распускаемые сплетни переходят все границы.

Напомним, вот уже больше года звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком мозга. Актриса находится под наблюдением российских врачей. Родные знаменитости избегают разговоров про ее состояние, поэтому общественность хватается за любую информацию, появляющуюся в Интернете.

Накануне Заворотнюк-младшая решила пообщаться с подписчиками в разделе "сторис". Один из поклонников девушки поинтересовался, как она относится к сплетням про Анастасию.

Наследница артистки отметила, что слухи всегда окружали ее родительницу, поэтому Анна научилась не обращать на них внимания. Однако в последнее время про Анастасию говорят слишком страшные вещи.

"Они [слухи] порой настолько ужасные, что плакать хочется, просто от степени жестокости", – призналась красавица.

Анна понимает, что это связано с отказом семьи комментировать болезнь актрисы. Если бы родные Заворотнюк-старшей делились достоверной информацией, то в Сети мелькало бы намного меньше статей об "умирающей" звезде.

Девушка добавила – она старается жить по принципу "все, что не убивает, делает сильнее".

Несколько дней назад появилась информация о том, что Анастасии стало хуже. Якобы опухоль начала вновь разрастаться после периода ремиссии. Некий коллега артистки сообщил, что во время плавания в бассейне Заворотнюк почувствовала головокружение. Обследование показало – болезнь вернулась.