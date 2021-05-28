Блогер считает, что певица что-то употребляет

Недавно стало известно о том, что новым ведущим проекта "Дом-2" стал экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян. Сама артистка отказалась вести шоу после новости о его "переезде" на другой канал. Ходят слухи, что певица крайне эмоционально отреагировала на появление бывшего избранника на телестройке. Однако Рустам Солнцев считает иначе.

По мнению Солнцева, Бузова потеряла способность адекватно воспринимать происходящее.

"Она невменяема последние года три. Сознание чем-то расширяется", – заявил блогер.

Рустам считает, что исполнительница хита "Мало половин" принимает запрещенные препараты. Также артистка якобы налегает на стакан, заливая свои переживания алкоголем, передает РИА ФАН.

Бывший участник "Дома-2" добавил, что большую часть времени Бузова находится в прострации. Этим и объясняется ее странное поведение, на которое обратили внимание многие интернет-пользователи.

В пример Солнцев привел "сторис" Ольги, записанные во время минуты молчания в День Победы, а также ее пребывание на территории храма в неподобающем виде.

Шоумен заявил – после ухода звезды с проекта всем стало только лучше. Никто – ни другие ведущие, ни участники телестройки, не скучают по певице.

Не только Солнцев, но и подписчики Ольги в "Инстаграм" раскритиковали ее внешний вид в святом месте. Напомним, в храм знаменитость приехала в спортивном костюме, оголяющем ее живот, и с непокрытой головой.