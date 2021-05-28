Экс-супруга жениха Макеевой отсудила у него алименты

Экс-супруга жениха Макеевой отсудила у него алименты
Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Женщина смогла добиться справедливости

Светлана Малькова выиграла суд по алиментам у бывшего мужа. Теперь Роман, который активно готовится к свадьбе с Анастасией Макеевой, обязан финансово обеспечивать троих детей.

Напомним, Мальков бросил жену ради звезды сериала "Нюхач". При этом, по словам Светланы, своим наследникам он не переводил ни копейки.

Тогда женщина решила обратиться в суд. Лишь четвертое по счету заседание по этому делу обернулось для Мальковой успехом. Она сообщила, что решение вступило в силу.

Светлана заявила – она не претендует на все средства экс-супруга. Многодетная мать лишь хочет, чтобы Роман помогал троим наследникам. От алиментов на четвертого ребенка, сына Андрея, она отказалась. Дело в том, что подросток живет в Москве вместе с отцом и его новой избранницей.

В интервью "СтарХиту" Малькова пожаловалась на то, что после развода многие матери-одиночки оказываются в затруднительном положении. Чтобы получить хоть какие-то деньги от безответственных бывших мужей, приходится в буквальном смысле биться за алименты.

Светлана акцентировала внимание на том, что в рождении детей участвуют двое. Однако одни лишь представительницы прекрасного пола должны тратиться на адвокатов и прочие формальности.

"Отец должен платить алименты до суда, иначе это настолько выматывает, что хочется просто послать таких папаш с их алиментами", - высказалась Малькова.

Что касается самого Романа, то он, похоже, не в состоянии думать о разбирательствах с бывшей женой. Ведь на носу у него церемония бракосочетания с Макеевой. 

Ранее Анастасия опубликовала романтический ролик со своим женихом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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