Монаршая особа не против опрокинуть стаканчик

В апреле британская королева отметила свое 95-летие. Вот уже 70 лет Елизавета II находится на престоле и прекрасно справляется с королевскими обязанностями. Недавно было обнародовано несколько секретов, которые позволяют главе венценосного семейства на пороге столетнего юбилея оставаться в форме и радовать своих поданных.



Несмотря на почтенный возраст, королева держит руку на пульсе происходящего в Британии и строго следит за поведением членов первого семейства страны. Как оказалось, залогом отличной физической формы и ясного ума стали спортивные хобби и уединение. Секреты монаршей особы раскрыл придворный писатель Брайан Козловски в своем произведении "Да здравствует королева!".

Так, Елизавета долгие годы практикует длительные пешие прогулки. Королева любит отправляться на природу в компании своего питомца корги. Известно, что ходьба отлично укрепляет здоровье и помогает поддерживать организм в тонусе. Помимо этого, глава Букингемского дворца любит кататься на лошадях, что тоже положительно сказывается на ее физическом состоянии.

А еще королева – большая любительница алкогольных коктейлей. Напитки с джином дополняют обеды и ужины венценосной особы. Также правительница регулярно проводит время наедине с самой собой. Тишина и спокойствие позволяют ей собраться с мыслями и принимать достойные решения. Елизавета предпочитает уединяться в своем шотландском замке Балморал, пишет издание Women and Home.

Недавно "Утро.ру" делилось подборкой странных правил королевской семьи. Оказалось, венценосным особам запрещено делать селфи.