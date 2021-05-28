Пешие прогулки и алкоголь: озвучены секреты долголетия Елизаветы II

Пешие прогулки и алкоголь: озвучены секреты долголетия Елизаветы II
Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Монаршая особа не против опрокинуть стаканчик

В апреле британская королева отметила свое 95-летие. Вот уже 70 лет Елизавета II находится на престоле и прекрасно справляется с королевскими обязанностями. Недавно было обнародовано несколько секретов, которые позволяют главе венценосного семейства на пороге столетнего юбилея оставаться в форме и радовать своих поданных.

Несмотря на почтенный возраст, королева держит руку на пульсе происходящего в Британии и строго следит за поведением членов первого семейства страны. Как оказалось, залогом отличной физической формы и ясного ума стали спортивные хобби и уединение. Секреты монаршей особы раскрыл придворный писатель Брайан Козловски в своем произведении "Да здравствует королева!".

Так, Елизавета долгие годы практикует длительные пешие прогулки. Королева любит отправляться на природу в компании своего питомца корги. Известно, что ходьба отлично укрепляет здоровье и помогает поддерживать организм в тонусе. Помимо этого, глава Букингемского дворца любит кататься на лошадях, что тоже положительно сказывается на ее физическом состоянии.

А еще королева – большая любительница алкогольных коктейлей. Напитки с джином дополняют обеды и ужины венценосной особы. Также правительница регулярно проводит время наедине с самой собой. Тишина и спокойствие позволяют ей собраться с мыслями и принимать достойные решения. Елизавета предпочитает уединяться в своем шотландском замке Балморал, пишет издание Women and Home.

Недавно "Утро.ру" делилось подборкой странных правил королевской семьи. Оказалось, венценосным особам запрещено делать селфи.

Ольга ФЕДОРОВА

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