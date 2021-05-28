Ходит на костылях: Федункив попала в больницу - соцсети

Ходит на костылях: Федункив попала в больницу - соцсети
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистке сделали операцию

У знаменитой юмористки Марины Федункив серьезные проблемы со здоровьем. Как удалось раскопать журналистам, сейчас звезда нашумевшего телесериала "Реальные пацаны" находится в больнице.

Неутомимые папарацци смогли заснять знаменитость в дверях медицинского учреждения. На кадрах отчетливо видно: артистка не может передвигаться без посторонней помощи или опоры на костыли. Знаменитость вышла прогуляться во двор Центральной клинической больницы Москвы в сопровождении медицинского работника. Там ее и поджидали журналисты.

Видеоролик с заметно прихрамывающей и передвигающейся на костылях артисткой опубликовали авторы телеграм-канала "Немалахов".

Любимица миллионов российских зрителей одета в желтый свитер и красный спортивный костюм. Лицо звезды частично скрывает медицинская маска. 

Судя по всему, Марина была не рада такому вниманию со стороны папарацци. Как только актриса заметила направленную в ее сторону камеру, она резко остановилась и начала судорожно копаться в карманах.

Авторы интернет-ресурса сообщили, что им также удалось побеседовать с местными медсестрами. Работницы рассказали, что у Федункив большие проблемы с ногами, ей пришлось делать операцию. Сама же знаменитость никак не комментирует состояние своего здоровья.

К слову, недавно Марина рассказала о своем неудачном браке. Актриса долгое время обеспечивала супруга, который воспринимал это как должное.

Ольга ФЕДОРОВА

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