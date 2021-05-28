Орбакайте растрогала россиян до слез кадром с Моисеевым

Орбакайте растрогала россиян до слез кадром с Моисеевым
Кристина Орбакайте. Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артисты снялись в обнимку

Борис Моисеев после двух инсультов ведет затворнический образ жизни. Певец не ходит по светским мероприятиям и не дает интервью. Однако пропустить юбилей Кристины Орбакайте не смог.

Орбакайте опубликовала в "Инстаграм" серию кадров с праздника, на одном из которых позирует в обнимку с Моисеевым. Хороший друг матери артистки Аллы Пугачевой появился на празднике в черном костюме и голубом шарфе. 

Поклонники пришли в полный восторг от того, что певица не забыла пригласить на свой день рождения старого знакомого. Некоторые признались, что растрогались до слез.

"Я прослезилась от фото с Борисом Моисеевым. Как это хорошо когда не забывают друзей, учителей", "Здоровья Борису Моисееву", "Фото с Моисеевым трогательное очень!", "Борис Моисеев, приятно увидеть! Спасибо Кристине", " Да, я тоже была рада видеть Моисеева!! Это воспитание, не забывают и уважают людей в любой ситуации!!! Молодцы!!" – написали фанаты.

Некоторые интернет-пользователи поинтересовались, почему у Орбакайте нет фотографий с отцом и братом. Звезда не стала отвечать подписчикам, которым теперь остается только гадать, были ли родственники на юбилее. 

Ранее в Сети появились другие кадры с Моисеевым на дне рождении Орбакайте. 

Полина ИВАНОВА

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