Корчевников удивил мрачным видом на фото с Сумишевским

Корчевников удивил мрачным видом на фото с Сумишевским
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Овдовевший певец появился в гостях у ведущего

Накануне Ярослав Сумишевский принял участие в съемках передачи "Судьба человека". На своей инстаграм-странице артист опубликовал совместный снимок с Борисом Корчевниковым. В глаза бросается странное выражение лица телеведущего.

Напомним, Сумишевский овдовел в феврале этого года. Его супруга Наталья скончалась в больнице после страшного ДТП. Авария произошла 29 января в Красноярском крае. В результате избранница певца впала в кому, из которой, к сожалению, не вышла.

Ярослав решил рассказать о своей боли в эфире популярного шоу. Артист последовал примеру многих звездных гостей, ранее побывавших в студии, и попросил Корчевникова сделать общую фотографию. Борис не стал отказывать ему.

В кадре улыбающийся Сумишевский обнимает телеведущего. При этом лицо самого Бориса приняло мрачное выражение.

Журналисты из "Экспресс Газеты" предположили, что такую реакцию у Корчевникова вызвали объятия вдовца. Якобы знаменитости не понравились подобные действия со стороны приглашенного гостя.

Имеется еще одна версия – мол, у телеведущего проблемы с мимикой лица. По этой причине он не смог отобразить свое благостное расположение.

Однако никто из подписчиков Ярослава, по всей видимости, не обратил внимания на странный вид Корчевникова. Многих обрадовала новость, что в скором времени в эфир выйдет передача с участием Сумишевского. 

Ранее стало известно о том, что Корчевников впервые рассказал об отношениях с бывшей супругой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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