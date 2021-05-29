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Максим Галкин много времени проводит со своими детьми – двойняшками Лизой и Гарри. Об этом свидетельствуют видео, которые юморист часто публикует в личном микроблоге. В этот раз супруг Аллы Пугачевой показал, как он занимается танцами с наследницей.
На записи Максим и Лиза исполняют танго "Кумпарсита". Отец и дочь ритмично двигаются под чувственную музыку, переходя из одной части холла их шикарного особняка в другой. Под конец номера пародист берет девочку на руки, заставив ее смеяться.
"Наша утренняя кумпарсита", – написал Галкин.
Он сообщил, что автором музыкальной композиции стала скрипачка Екатерина Цветаева.
Пользователи Сети вновь выразили свое восхищение артистом – мол, он является замечательным родителем, которого обожают дети. Часть комплиментов досталась и его наследнице.
Также подписчики по достоинству оценили огненный танец Галкиных. Многие отметили, что после просмотра видео у них поднялось настроение.
"Ну это великолепная парочка. Просто зажгла сердца зрителей", "Самое прекрасное танго, которое видела в жизни!", "Как здорово смотреть на танцы папы с дочерью!", "Вы великолепны – особенно партнерша", – прокомментировали поклонники.
Кто-то предложил Примадонне и Гарри записать подобное видео, чтобы дать фору родным.
Напомним, Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года. Двойняшек выносила суррогатная мама.
Ранее Галкин рассказал о любви Аллы Борисовны к творчеству известного рэпера.
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