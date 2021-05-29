Марина Федункив срочно худеет с помощью известных таблеток

Марина Федункив срочно худеет с помощью известных таблеток
Актриса пообещала поклонникам вскоре показать результат

Известная комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив решила срочно похудеть. Об этом она случайно обмолвилась фанатам на страничке в "Инстаграм".

Актриса всегда тщательно следит за своей внешностью и не жалеет денег на различные бьюти-средства. Разнообразные средства по уходу за кожей лица, сыворотки, лосьоны, крем для тела в большом количестве не только в косметичке, но и на туалетном столике.

Однако внимание фанатов привлекла косметичка актрисы. Оказывается, Федункив уже давно принимает специальные таблетки для похудения. 

Она рассказала о том, что когда ее давняя подруга узнала о борьбе с лишними килограммами, то предложила ей воспользоваться старинным заговором. Федункив с юмором отнеслась к такому предложению и предпочла принимать специальные препараты.

Марина пообещала поклонникам вскоре показать результат. Она планирует обновить гардероб и продемонстрировать стройную фигуру в ярком купальнике.    

Ангелина СОРОКИНА

Ответить:

новости партнеров

В штабе Тихановской пообещали Белоруссии 10 млрд долларов после смены власти

На помощь Республике должен прийти не только ЕС

Россия пригласила страны пользоваться Севморпутем вместо Суэцкого канала

Наш маршрут короче египетского на 40 процентов и быстрее на семь суток

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей