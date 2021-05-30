Мамонов рассказал о трогательной привычке Никулина - каждому "трешку" из своего кармана

Мамонов рассказал о трогательной привычке Никулина - каждому "трешку" из своего кармана
Юрий Никулин. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
У покойного артиста было очень доброе сердце

Фильмы с участием Юрия Никулина воспитали несколько поколений советских и российских зрителей. Добрые киноленты с гениальными артистами до сих пор считаются одними из лучших продуктов отечественного кинематографа. Юрий Никулин скончался более 20 лет назад, однако память о нем сохраняется и по сей день. Накануне известный артист Петр Мамонов поделился своим опытом общения с легендарным деятелем искусств.

Киноактер и певец рассказал, что много лет назад был свидетелем добродушия Юрия Владимировича. У культового артиста была традиция. Каждое утро он выходил на ступеньки родного цирка и помогал нуждающимся людям заработать.

"Собиралась вся пьянь Цветного бульвара, в том числе и я", – вспоминает Мамонов.

Для каждого у Никулина находилась простая работа. За нее артист платил "трешничек из своего кармана". Таким образом звездный исполнитель помогал выжить запутавшимся москвичам.

Мамонов подчеркнул, что Юрий Владимирович был гениальным человеком – он менял мир одним своим присутствием. Подписчики артиста согласились с его утверждением.

"Уникальный человек Юрий Владимирович!", "Как же просто Вы описываете прекрасное, и как же сложно это прекрасное сейчас замечается...", "Да, это был гениальный артист, замечательный человек", "Гениальные актеры и настоящие Человеки. Целая эпоха. Незабываемая эпоха", – пишут преданные фанаты легендарного артиста в комментариях к посту в "Инстаграм".

К слову, недавно "Утро.ру" рассказывало, что Юрий Никулин относится к плеяде выдающихся советских актеров, у которых не было профильного образования.

Ольга ФЕДОРОВА

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