"Словно сумасшедшая": мать Собчак о сложных отношениях с дочерью

"Словно сумасшедшая": мать Собчак о сложных отношениях с дочерью
Людмила Нарусова. Фото: Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Нарусова рассказала, что крайне редко видит наследницу

Ксения Собчак, как призналась родительница, часто ее критикует.

Сенатор Людмила Нарусова откровенно рассказала журналистам об отношениях со звездной дочкой. Как выяснилось, они нередко конфликтуют.

Так, Ксения цепляется к матери из-за того, что та не занимается спортом. Сама же светская львица усердно ходит в спортзал.

"Моя дочка словно сумасшедшая. Все время ходит и занимается на тренажерах", – поделилась Нарусова в разговоре с НТВ.

Другой повод для критики – воспитание внука Платона. Его Нарусова видит гораздо чаще, чем дочь. Как рассказала сенатор, Ксения запрещает ей баловать ребенка, дабы не "испортить" его. При этом Собчак вспоминает, как в детстве избаловали ее.

Нарусова порассуждала и о появлении новых внуков – она не исключает, что Ксения захочет еще детей. Однако уверена, что ее совета дочь спрашивать не будет, ибо с подросткового возраста привыкла решать все самостоятельно.

Ранее Собчак раскрыла россиянам правду о своем израильском гражданстве.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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