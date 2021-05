Итальянские СМИ сообщили печальную новость. В Неаполе умерла актриса и балерина Виолетта Прохорова. Она начинала карьеру и прославилась в Советском Союзе.

О смерти Прохоровой пишет издание Napoli Today. О причинах кончины, а также дате и месте прощания пока ничего не известно. В некрологе упоминается, что Прохорова вынесла унижения "сталинского режима", когда жила в СССР.

Родившаяся в Москве Прохорова начинала свою балетную карьеру в Ташкенте. Затем она выступала в Большом театре иМузыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Отметим, что в Англию в 1946 году балерина уехала с позволения властей СССР. Она вышла замуж за представителя посольства Британии.

