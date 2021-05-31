Вместе с артистом скончалась его супруга

Не стало Джозефа Лары. Известный американский актер погиб в авиакатастрофе на 59-м году жизни.

Небольшой самолет с артистом и еще 6 людьми на борту потерпел крушение в штате Теннесси. В результате при падении судна скончались 7 человек, в том числе и жена Джозефа.

Самолет, который летел во Флориду, рухнул в озеро.

Примечательно, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что никто из находившихся на борту не мог управлять самолетом, в том числе и сам актер, поскольку в 2017 году не продлили лицензию пилота, сообщает РИА "Новости".

Причины авиакатастрофы пока не известны, начато расследование.



Лара прославился благодаря роли Тарзана в сериале "Тарзан: "История приключений" в 1990-х годах. Он также снялся во многих боевиках, среди которых "Стальная граница", "Американский киборг: Стальной воин", "Боеголовка".

В 2002 году он закончил актерскую карьеру, сделав выбор в пользу кантри-музыки.

Всего три года назад он женился. Его избранницей стала Гвен Шамблин, которая работала диетологом.