Певица не хочет, чтобы муж отобрал все ее имущество

Любовь Успенская уже три десятка лет замужем за Александром Плаксиным, который недавно захотел поделить имущество. Мужчине удалось прибрать к рукам половину состояния певицы, которое оценивалось в 400 миллионов рублей. Чтобы защитить остатки заработанного за долгую карьеру, артистка составила завещание.

Как рассказала адвокат звезды Елена Сенина, Плаксин в документе не упоминается. На такой шаг Успенская пошла, когда поняла, что не сможет договориться с супругом. Мужчина пять раз дал отказ на то, чтобы решить вопрос мирным путем.

В итоге Плаксин получил 200 миллионов. Защитница знаменитости отметила, что бывший бизнесмен не спешит разводиться с женой. Причиной тому может стать квартира в Лос-Анджелесе, стоимостью 110 миллионов рублей, которую он втайне переписал на себя, а также надежда на то, что он доживет до момента вступления в наследство.

В этом скандале дочь супругов Татьяна Плаксина, которая не так давно вернулась из США в Россию и помирилась с матерью, встала на сторону последней. Об этом стало известно в эфире программы "Звезды сошлись", гости которой назвали Плаксина обыкновенным мошенником.

Из-за раздела имущества с мужем у певицы даже подкосилось здоровье. Друзья звезды переживают, что Плаксин может довести Успенскую со предынсультного состояния.