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Слава поделилась с общественностью радостной новостью – она купила седьмую квартиру. Недвижимость обошлась певице в 100 миллионов рублей, однако эту сумму она смогла заработать всего за месяц гастролей.
Роскошные апартаменты расположены в сердце столицы – в Москва-сити. При этом у артистки уже есть квартиры в Москве, Сочи и Австрии. Планы на новую покупку у Славы большие. По ее словам, в новой студии будут проходить тусовки.
Пока квартира стоит пустой, нет даже стен.
"Я просто купила квартиру, о которой я мечтала, – с видом на Москву-реку, на все высотки на наши старые. Она высоко – на 34 этаже",
– рассказала Слава в шоу "Ты не поверишь".
Также певица решила поделиться секретом своего финансового благополучия. Артистка уверена, что для того, чтобы делать покупки, нужно просто "много зарабатывать и хорошо тратить", делать это с удовольствием.
Сама знаменитость так и делает. Даже в магазине косметики она умудрилась потратить 122 тысячи рублей, хотя просто зашла за шампунем и новой помадой. Оказывается, что сначала певица не смотрит на цены, а потом ей стыдно от чего-то отказываться.
Не забыла Слава пройтись по тем, кто всегда жалеет деньги.
"К жадинам никогда ничего не прибудет, они так и помрут в своем сундуке жадности",
– отрезала исполнительница хита "Одиночество".
Ранее звезда рассказала о тратах на алкоголь. По словам артистки, она может "пропить" 30 тысяч за один день.
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