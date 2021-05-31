Умер артист сериала "Россия молодая"

Умер артист сериала "Россия молодая"
Фото: pixabay.com
Знаменитости не стало на 80-м году жизни

Известный советский артист, любимец миллионов зрителей ушел из жизни. Этот мир покинул Филимон Сергеев. Многим запомнились блестяще сыгранные им роли в телесериалах "Россия молодая", "Две судьбы" и других.

По имеющимся в распоряжении журналистов данным, тело выдающегося представителя актерской братии нашли в его собственной квартире на Верхней Красносельской улице в столице России.

Причина гибели пока неизвестна, однако признаков насильственной смерти на теле усопшего не обнаружили. Как отмечает "Пятый канал", по всей видимости, артист скончался по естественным причинам. Через два месяца Сергеев должен был отпраздновать свой 80-летний юбилей.

Сообщается также, что по предварительной информации, Филимон Иванович ушел из жизни примерно за три часа до того, как его тело было обнаружено.

Будущий выдающийся артист появился на свет в самом начале войны. Сергеев родился 28 июля 1941 года в Архангельской области. За свою жизнь он успел поучиться актерскому мастерству в Школе-студии МХАТ и во ВГИКе. Однако оба учебных заведения Филимон Иванович покинул до получения диплома.

За свою карьеру актерскую карьеру Сергеев успел сняться в более чем 50 кинолентах и телесериалах. Талантливый артист также писал стихи и литературные произведения.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость252720
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Гость243470
Фотку прилепить видимо не судьба
Настолько известен, что и не вспомнить.
Человеку земля пухом, каким-бы он безызвестным не был, а репортерикам фофана отвесить, за халтурную работу.
Гость243470
Пожаловаться Ответить
Фотку прилепить видимо не судьба
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