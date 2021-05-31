Терпению артистки пришел конец

Ольга Бузова не была бы собой, если бы после очередного концерта ее не обсуждала чуть ли не вся страна. В этот раз наблюдательные поклонники заметили, что во время выступления в Волгограде звезда вела себя, мягко говоря, странно: пошатываясь ходила по сцене, а в один момент и вовсе назвала себя "дурой". В Сети тут же предположили, что телеведущая перебрала с алкоголем, но артистка решила пресечь все обсуждения на корню.

Экс-ведущая "Дома-2" сообщила журналистам, что была абсолютно трезвой.

"Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы – кальяны, то – элитный алкоголь... Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца",

– заявила Бузова изданию Super.ru.

Похоже, что певица устала бороться со СМИ, которые публикуют информацию, выставляющую ее не в лучшем свете, поэтому сейчас ее юристы готовят иск.

"Как мне сообщили, это был специальный заказной материал, чтобы сорвать мне подписание контракта",

– добавила серьезно настроенная артистка.

Кстати, объяснила Оля и свой уход со сцены. По ее словам, она сделала это для того, чтобы сменить костюм. Мол, так делают все артисты, а тех, кто ей не верит, Бузова отправила в свой "Инстаграм" и предложила самостоятельно посчитать количество нарядов, смененных за вечер.

Ранее коллега телеведущей Руслан Солнцев намекнул на зависимость Бузовой, назвав ее "невменяемой".