Бузова резко отреагировала на сообщения СМИ о неадекватном поведении на концерте

Бузова резко отреагировала на сообщения СМИ о неадекватном поведении на концерте
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Терпению артистки пришел конец

Ольга Бузова не была бы собой, если бы после очередного концерта ее не обсуждала чуть ли не вся страна. В этот раз наблюдательные поклонники заметили, что во время выступления в Волгограде звезда вела себя, мягко говоря, странно: пошатываясь ходила по сцене, а в один момент и вовсе назвала себя "дурой". В Сети тут же предположили, что телеведущая перебрала с алкоголем, но артистка решила пресечь все обсуждения на корню. 

Экс-ведущая "Дома-2" сообщила журналистам, что была абсолютно трезвой. 

"Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы – кальяны, то – элитный алкоголь... Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца", 

заявила Бузова изданию Super.ru.

Похоже, что певица устала бороться со СМИ, которые публикуют информацию, выставляющую ее не в лучшем свете, поэтому сейчас ее юристы готовят иск. 

"Как мне сообщили, это был специальный заказной материал, чтобы сорвать мне подписание контракта", 

– добавила серьезно настроенная артистка. 

Кстати, объяснила Оля и свой уход со сцены. По ее словам, она сделала это для того, чтобы сменить костюм. Мол, так делают все артисты, а тех, кто ей не верит, Бузова отправила в свой "Инстаграм" и предложила самостоятельно посчитать количество нарядов, смененных за вечер. 

Ранее коллега телеведущей Руслан Солнцев намекнул на зависимость Бузовой, назвав ее "невменяемой". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость248226
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Гость249041
Сжечь ведьму
- ну она же красивая...
- ну ладно, но потом сжечь ))
Гость252696
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Артистка? <цензура>-<цензура>. Вот любопытно, кто ее выталкивает наверх и оплачивает раскрутку. Опять 1-й канал?
Гость249041
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Сжечь ведьму
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