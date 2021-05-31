В кадре звездные родители наслаждались времяпровождением с наследницей

Марина Зудина поделилась с подписчиками снимком, на котором она изображена в компании супруга Олега Табакова и дочери Марии. Фотография была сделана в 2006 году – спустя несколько месяцев после рождения наследницы пары.

Фото Зудина опубликовала в разделе "сторис". Изначально этот кадр выложил инстаграм-аккаунт, посвященный творчеству звезды кинокартины "Семнадцать мгновений весны".

В кадре запечатлен момент, как счастливые родители ласково смотрят на маленькую дочь. Олег Павлович держит Марию на руках, в то время как она с любопытством разглядывает лицо матери.

Увидев эту фотографию, Зудина решила поинтересоваться, откуда она появилась у создателей фан-аккаунта. Марине ответили, что снимок был найден на просторах Интернета. Ранее его опубликовал официальный сайт издания "7 дней".

Напомним, Марина Вячеславовна и Олег Павлович познакомились в театральном ВУЗе. В то время Зудина была студенткой, а Табаков – преподавателем. Вскоре между ними вспыхнули чувства. Примечательно, что артист не был свободным человеком – он состоял в браке с Людмилой Крыловой.

На момент развода с женой режиссер встречался с актрисой уже 10 лет. В 1995 году они сыграли свадьбу. Спустя некоторое время у супругов родился сын Павел. В 2006 году на свет появилась дочь Мария.

В 2018 году артиста не стало. Он скончался на 83-ем году жизни из-за сердечного приступа.

Ранее стало известно о том, что еще одна актриса рассказала о домогательствах Табакова. Она последовала примеру Елены Прокловой, поделившейся своими откровениями в эфире шоу "Секрет на миллион".