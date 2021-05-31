Скончался известный российский кинорежиссер

Скончался известный российский кинорежиссер
Фото: pixabay.com
Сценаристу было 74 года

Не стало кинорежиссера Анатолия Авшалумова. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Анатолий Вениаминович скончался на 75-ом году жизни. Причины его смерти не уточняются.

Сценарист учился на филологическом факультете МГУ имени Ломоносова. В 1974 году Авшалумов пришел на "Мосфильм". Свой путь он начал в качестве помощника на киностудии. Позже его повысили до ассистента режиссера.

В 1985 году Анатолий Вениаминович сам стал кинорежиссером. Он сотрудничал с такими профессионалами своего дела, как Эльдар Рязанов, Карен Шахназаров, Егор Кончаловский, Михаил Швейцер и другими.

Авшалумов принимал участие в создании следующих кинокартин: "Человек с бульвара Капуцинов", "Зимний вечер в Гаграх", "Смешные люди", "Маленькие трагедии", "О бедном гусаре замолвите слово", "Антикиллер".

Примечательно, что сценарист работал не только в сфере кино, но и на телевидении.

"Приносим соболезнования родным и близким Анатолия Вениаминовича", – говорится в публикации.

Сообщается, что прощание с кинорежиссером пройдет в среду, второго июня, в 12:00. Траурная церемония состоится в зале морга Центральной клинической больницы гражданской авиации.

Ранее стало известно о смерти звезды фильма "Россия молодая" Филимона Сергеева. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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