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Не стало кинорежиссера Анатолия Авшалумова. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
Анатолий Вениаминович скончался на 75-ом году жизни. Причины его смерти не уточняются.
Сценарист учился на филологическом факультете МГУ имени Ломоносова. В 1974 году Авшалумов пришел на "Мосфильм". Свой путь он начал в качестве помощника на киностудии. Позже его повысили до ассистента режиссера.
В 1985 году Анатолий Вениаминович сам стал кинорежиссером. Он сотрудничал с такими профессионалами своего дела, как Эльдар Рязанов, Карен Шахназаров, Егор Кончаловский, Михаил Швейцер и другими.
Авшалумов принимал участие в создании следующих кинокартин: "Человек с бульвара Капуцинов", "Зимний вечер в Гаграх", "Смешные люди", "Маленькие трагедии", "О бедном гусаре замолвите слово", "Антикиллер".
Примечательно, что сценарист работал не только в сфере кино, но и на телевидении.
"Приносим соболезнования родным и близким Анатолия Вениаминовича", – говорится в публикации.
Сообщается, что прощание с кинорежиссером пройдет в среду, второго июня, в 12:00. Траурная церемония состоится в зале морга Центральной клинической больницы гражданской авиации.
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