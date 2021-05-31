Певице даже пришлось закрывать комментарии в личном микроблоге

Недавно Вера Брежнева оказалась в центре скандала. В Интернете появилась информация, что певица вместе со своими звездными коллегами – Валерием Меладзе и Григорием Лепсом, выступала на закрытом корпоративе, организованном старшим сыном Александра Лукашенко Виктором. Узнав об этом, настроенные против действующей власти белорусы накинулись на артистов.

Как сообщает издание "Открытые медиа", представители Брежневой и Меладзе подтвердили, что 28 мая в Республике действительно состоялся концерт с участием знаменитостей. Однако, по их словам, организаторы мероприятия пригласили Веру и Валерия выступить на корпоративе телеканала "Жара". Звезды попросту не знали о том, что все происходящее связано с наследником Лукашенко.

"Мы сами, мягко говоря, удивлены. Но у нас нет повода не доверять организаторам", – высказался концертный директор Брежневой.

Представитель Меладзе отметила, что выступление носило исключительно коммерческий характер. При этом никакого политического контекста там не было.

Однако интернет-пользователей было уже не остановить. Они раскритиковали Брежневу, заполнив раздел комментариев негативными отзывами.

"Надеюсь, после освобождения Беларуси ноги вашей не будет в моей стране", "Каково выступать перед кровавыми диктаторами?", "Ну что, Вера, понравилось петь сыну террориста?", "В Беларуси были о вас лучшего мнения, увы, уже нет!" – написали подписчики.

Сама Вера не стала отвечать на критику. Артистка лишь ограничила возможность оставлять комментарии под своей последней публикацией. Примеру Брежневой последовал и Меладзе.

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