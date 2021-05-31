Помощник звезды Comedy Woman Федункив раскрыл причину ее госпитализации

Помощник звезды Comedy Woman Федункив раскрыл причину ее госпитализации
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Через две недели актриса вернется к нормальной жизни

Помощник Марины Федункив Игорь Ковалев высказался по поводу ее госпитализации. По словам мужчины, в Сети слишком драматизируют ситуацию.

Напомним, некоторое время назад появилась информация о том, что звезда Comedy Woman угодила в Центральную клиническую больницу. На записи, попавшей в распоряжение СМИ, запечатлен момент, как артистка выходит из медицинского учреждения на костылях. После этого поползли слухи, будто бы у знаменитости отказывают ноги.

Ковалев поспешил успокоить общественность. Он подтвердил, что его подопечная перенесла операцию. Однако последствия не являются столь пугающими.

"Марина перенесла плановую операцию. Ничего у нее не отказывает – ни руки, ни ноги", – заявил помощник актрисы.

Он рассказал, что у Марины перенапряжены коленные мениски. Мужчина добавил – через недели две звезда вернется к нормальной жизни и сможет спокойно передвигаться на своих двоих, передает портал News.ru.

На данный момент Федункив восстанавливается после проведенного хирургического вмешательства. О том, выписали ли артистку или нет, Игорь не сообщил.

Популярность пришла к актрисе после того, как в 2010 году она начала сниматься в сериале "Реальные пацаны". Роль матери Николая Наумова полюбилась многим зрителям.

Также знаменитость сыграла в таких картинах, как "Деффчонки", "Бабушка легкого поведения", "СашаТаня", "Zомбоящик" и других.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Гость243118 ну она то huynyu спорола, а ты целенаправленно говоришь, дак ты фашист ebuchiy, ebaniy фашист, даже хуже них.
Гость243118
Пожаловаться Ответить
Не наказал ее Всевышний за оскорбление Великого Русского Генерала Карбышева.
Видимо в следующий раз, и странно зачем ей врачи помогали, надо было ее в морозильник затолкать на мясокомбинате и поливать водой из гдидранта. Выздоровела бы <цензура> сразу.
1
новости партнеров

Лавров заявил об ответе России на недружественные шаги Евросоюза

Страны европейского континента страдают от серьезного кризиса доверия

Что будет с транзитом российского газа через Украину

В Незалежной переживают из-за возможной потери прибыли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей