Через две недели актриса вернется к нормальной жизни

Помощник Марины Федункив Игорь Ковалев высказался по поводу ее госпитализации. По словам мужчины, в Сети слишком драматизируют ситуацию.

Напомним, некоторое время назад появилась информация о том, что звезда Comedy Woman угодила в Центральную клиническую больницу. На записи, попавшей в распоряжение СМИ, запечатлен момент, как артистка выходит из медицинского учреждения на костылях. После этого поползли слухи, будто бы у знаменитости отказывают ноги.

Ковалев поспешил успокоить общественность. Он подтвердил, что его подопечная перенесла операцию. Однако последствия не являются столь пугающими.

"Марина перенесла плановую операцию. Ничего у нее не отказывает – ни руки, ни ноги", – заявил помощник актрисы.

Он рассказал, что у Марины перенапряжены коленные мениски. Мужчина добавил – через недели две звезда вернется к нормальной жизни и сможет спокойно передвигаться на своих двоих, передает портал News.ru.

На данный момент Федункив восстанавливается после проведенного хирургического вмешательства. О том, выписали ли артистку или нет, Игорь не сообщил.

Популярность пришла к актрисе после того, как в 2010 году она начала сниматься в сериале "Реальные пацаны". Роль матери Николая Наумова полюбилась многим зрителям.

Также знаменитость сыграла в таких картинах, как "Деффчонки", "Бабушка легкого поведения", "СашаТаня", "Zомбоящик" и других.