"Рано или поздно случается всякое": Селин задумался о завещании

"Рано или поздно случается всякое": Селин задумался о завещании
Сергей Селин. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/ www.globallookpress.com
Артист уверен, что пора поразмышлять о своей последней воле

Популярный российский актер Сергей Селин приехал в столицу, где представил свой новый сериал "Регби". Во время премьеры артист расхаживал по залу без маски. В беседе со СМИ Селин признался что уже переболел коронавирусом, однако перенес его "на ногах".

Симптоматика у исполнителя роли Дукалиса отсутствовала, однако он страшно нервничал. Теперь же все страшное позади. Сейчас артист часто гастролирует – после пандемии приходится вставать на ноги.

60-летний актер воспитывает троих детей. Сергей уверен, что пора думать о своей последней воле: в жизни случается всякое, а, значит, нужно составить завещание.

"Рано или поздно все случится. У меня трое детей: первый сын от первого брака, двое – от второго. Надеюсь, они разберутся между собой. Хотя я им помогу", – поделился мыслями Селин в интервью "Собеседнику".

Наследники нормально ладят друг с другом. Первому сыну Сергея сейчас 34 года. Актер признается, что тот стал самостоятельным сравнительно недавно – пять лет назад.

В целом же, считает знаменитость, громкая фамилия нередко становится причиной казусов: однажды Сергей отвел дочку в детский садик, и наследница громко заявила группе: "Здравствуйте, я – Маша Селина". На педсовете воспитатель принялась рассказывать услышанное коллегам. Правда, умный директор призвала подчиненных не выдумывать того, чего нет на самом деле, и отметила, что ребенок просто знает, как его зовут.

Известно, что Сергей прожил больше 20 лет в браке с первой супругой Ларисой. Актер встретил свою любовь в актерском училище. Лариса иногда снималась в "Ментах", играя эпизодические роли, позднее стала работать у мужа секретарем.

Егор МАЛКОВ

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