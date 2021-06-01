Оперная дива не оставляет попыток поговорить с матерью

Вот уже несколько месяцев Мария Максакова пытается достучаться до своей звездной матери, восстановить с ней хоть какое-то общение. Однако звезда отечественного кинематографа остается неприступной и не хочет идти на контакт с дочерью. В очередной раз вдова Дениса Вороненкова пришла к родительнице домой, но дверь ей опять не открыли.

Оперная дива опубликовала в своем "Инстаграме" снимок, на котором расселась около входа в квартиру Максаковой-старшей. На снимке Мария недоуменно разводит руками и сидит прямо на коврике в подъезде.

"Мама дверь не открыла, но коврик постелила. Может для меня? Хорошо, что на первом этаже открылась багетная мастерская "Снег", они впустили в подъезд и я оказалась на шаг ближе",

– подписала снимок артистка.

В комментариях предположили, что Людмилы Васильевны просто не было дома. Другие пожелали дочери именитой актрисы не сдаваться, третьи же и вовсе посоветовали певице наконец оставить мать в покое.

"Это всегда грустно, хотелось бы понимания между вами!", "Мама кремень. До сих пор не поняла, что к близким нужно относиться бережно. А дочка умница и красавица", "Терпение у вас королевское!", "Не надо ходить к ней. Лучше молитесь о ней и все образуется",

– написали под публикацией.

Ранее Максакова рассказала журналистам, что намерена через суд лишить бывшего мужа Виктора Тюрина родительских прав. По словам артистки, бывший муж настраивает ее старших детей против нее.