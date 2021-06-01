Звезды продолжают обсуждать скандал с обвинениями в домогательствах

Яна Поплавская пополнила ряды тех, кто не верит в историю о домогательствах, рассказанную Еленой Прокловой спустя почти 50 лет.

В очередной раз эту тему затронули в студии "Прямого эфира". Среди приглашенных гостей была и звезда киноленты "Про Красную Шапочку", которая резко высказалась в адрес своей коллеги.

Поплавская, похоже, не поверила ни единому слову актрисы. Напротив, она даже сравнила Проклову с представительницей древней профессии, не забыв едко заметить, что жрицы любви о своих клиентах на каждом углу не рассказывают.

"Не думаю, что этот известный человек затаскивал вас в постель насильно. Правда, как проститутка, ее все хотят, но все ее страшно не любят. Зачем вы все это рассказываете? Кому это нужно? Это никому не нужно!"

– вспылила Поплавская, которая уже ни один год смотрит за тем, как актриса ходит по всевозможным ток-шоу.

В эфирах различных телеканалов, отметила "Красная Шапочка", Проклова не раз рассказывала о своих любовных похождениях и абортах от одного известного человека.

Ранее звезду фильма "Собака на сене" осудила Валерия, которая заявила, что о таких вещах нужно рассказать сразу, а не тогда, когда прошло 50 лет.

А вот Лариса Гузеева побоялась комментировать откровения Прокловой.