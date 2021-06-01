"Это никому не нужно!": Поплавская жестко осудила Проклову на глазах у всех

"Это никому не нужно!": Поплавская жестко осудила Проклову на глазах у всех
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезды продолжают обсуждать скандал с обвинениями в домогательствах

Яна Поплавская пополнила ряды тех, кто не верит в историю о домогательствах, рассказанную Еленой Прокловой спустя почти 50 лет. 

В очередной раз эту тему затронули в студии "Прямого эфира". Среди приглашенных гостей была и звезда киноленты "Про Красную Шапочку", которая резко высказалась в адрес своей коллеги. 

Поплавская, похоже, не поверила ни единому слову актрисы. Напротив, она даже сравнила Проклову с представительницей древней профессии, не забыв едко заметить, что жрицы любви о своих клиентах на каждом углу не рассказывают. 

"Не думаю, что этот известный человек затаскивал вас в постель насильно. Правда, как проститутка, ее все хотят, но все ее страшно не любят. Зачем вы все это рассказываете? Кому это нужно? Это никому не нужно!"

вспылила Поплавская, которая уже ни один год смотрит за тем, как актриса ходит по всевозможным ток-шоу.  

В эфирах различных телеканалов, отметила "Красная Шапочка", Проклова не раз рассказывала о своих любовных похождениях и абортах от одного известного человека. 

Ранее звезду фильма "Собака на сене" осудила Валерия, которая заявила, что о таких вещах нужно рассказать сразу, а не тогда, когда прошло 50 лет. 

А вот Лариса Гузеева побоялась комментировать откровения Прокловой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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