Решение далось актеру нелегко

Алексей Кравченко был женат дважды. Его первой избранницей стала девушка по имени Алиса. Предложение ей актер сделал почти сразу, после того как вернулся из армии. Однако брак оказался неудачным. Бывшая супруга до сих пор обижена на звезду российского кино. И на это есть свои причины.

Однажды в жизни Кравченко появилась Надежда Борисова. Осознав, что он влюблен, звезда "Бригады" очень долго мучился. И актер, и его будущая жена понимали, что без Борисовой он не сможет.

"Такие решения принимать очень тяжело. Примерно полгода меня выкручивало и ломало. Никто тебе помочь не может",

– поделился артист с Борисом Корчевниковым в студии шоу "Судьба человека".

Решение уйти от первой жены далось Кравченко нелегко еще и потому, что пара уже воспитывала сына, а Алиса в это время ждала второго ребенка.

Но в один момент актер понял, что так больше продолжаться не может, поэтому поговорил со своей первой женой и все ей объяснил.

"Она все стойко восприняла. Рано утром я сел в машину и уехал. Я все оставил ей, как и должен был поступить нормальный мужчина",

– вспомнил Алексей.

К Борисовой артист приехал на старенькой машине и с небольшой сумкой, потому что это все, что у него на тот момент осталось. Сейчас супруги по-прежнему счастливы вместе. А вот бывшая жена актера простить так и не смогла, хотя прошло уже больше 15 лет.